Прямая линия с префектом ЮЗАО 25 октября пройдет в эфире "Москвы 24"

Виктор Фуер Фото mos.ru

В четверг, 25 октября, на телеканале "Москва 24" состоится прямая линия с префектом Юго-Западного административного округа Виктором Семеновичем Фуером. На вопросы москвичей он будет отвечать с 16-00 до 17-00.

Задать вопрос префекту можно на страницах "Москвы 24" в социальных сетях Facebook, Twitter и Vkontakte. Кроме того. Выездная студия телеканала будет работать в Центральной Библиотеке №219 по улице Профсоюзной, 115, кор.1. Придя туда, все желающие могут пообщаться с Виктором Фуером в прямом эфире.

Виктор Фуер родился в Москве в 1956 году. После окончания Московского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева более 30 лет посвятил вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства. Прошел путь от мастера до генерального директора производственного предприятия. Работал главой управы Гагаринского района, заместителем префекта и первым заместителем префекта ЮЗАО. В апреле 2012 года назначен префектом ЮЗАО. Виктор Фуер является почетным работником жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Предыдущее интервью с Виктором Семеновичем "Москве 24" можно посмотреть на нашем сайте.