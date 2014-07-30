Верховный суд получит здание в центре Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС
Верховному суду (ВС) России передали в оперативное управление здание в центре Москвы. В будущем там разместится представительство ВС РФ в столице, сообщает "Интерфакс".
Отметим, что Верховный суд вслед за Конституционным судом переезжает в Санкт-Петербург.
Согласно подписанному Владимиром Путиным распоряжению, за ВС закрепляется право управления зданием по адресу: Малый Харитоньевский переулок, дом 12, строение 1.
В настоящее время Верховный суд России занимает здание на Поварской улице, до этого он базировался на Ильинке.
Комплекс зданий для высшего органа судебной власти в Санкт-Петербурге планируется построить на участке площадью около 13 га в южной части Петроградской стороны (ограничен проспектом Добролюбова, переулком Талалихина, набережной Малой Невы).
Ссылки по теме
Напомним, что в феврале 2014 года Владимир Путин подписал закон о создании нового Верховного суда, состоящего из ВС и Высшего арбитражного суда.
Такая реформа, вносящая поправки в Конституцию России, проходит для обеспечения единого подхода к разрешению споров физических и юридических лиц, а также споров с государственной властью и органами местного самоуправления.