Водителям начали возвращать права, отобранные за минимальное промилле

Фото: ИТАР-ТАСС

Верховный суд России постановил возвращать водительские права тем, кто их лишился из-за содержания алкоголя в крови ниже минимального.

24 июля был принят закон о минимально допустимой погрешности алкотестера в размере 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Те, кто был лишен прав за количество алкоголя в крови меньше этого значения, могут обратиться с жалобой в суд.

Как пишет "Российская газета", мировые судьи часто отказывают водителям в рассмотрении заявлений, обосновывая это датой вступления закона в силу (с 1 сентября). Но многие водители идут именно туда, ведь в мировом судебном участке дата рассмотрения дела назначается не позже трех дней с момента подачи заявления.

Однако водитель, получивший свои права обратно, будет считаться наказанным, ведь по его делу было прекращено исполнение. ВС выносит постановление о прекращении производства по делу, и в этом случае наказание снимается.

В связи с этим у водителей есть выбор – или быстро получить права, но при повторном нарушении лишиться прав на три года, или ждать несколько месяцев, но иметь чистую историю.

Напомним, 24 июля был подписан закон о допустимой погрешности алкотестеров. По нему "состоянием алкогольного опьянения" будет считаться 0,16 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха.