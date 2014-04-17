Лебедев стал претендентом на должность главы нового Верховного суда

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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев претендует на должность главы вновь создаваемого Верховного суда России. Для этого он подал соответствующие документы, передает РАПСИ.

Специальная комиссия, созданная для рассмотрения кандидатуры на пост главы нового Верховного суда РФ, принимает документы до вечера 17 апреля

Напомним, в июне 2013 года президент России Владимир Путин предложил объединить Верховный суд Российской Федерации и Высший Арбитражный суд. А в начале февраля 2014 года закон был подписан президентом.

Такая реформа, вносящая поправки в Конституцию России, проходит для обеспечения единого подхода к разрешению споров физических и юридических лиц, а также споров с государственной властью и органами местного самоуправления.