"Ъ-Власть": В Москве пройдет саммит стран-экспортеров газа

Одногазовый союз

В Москве на второй саммит собираются главы государств, состоящих в Форуме стран-экспортеров газа. Организация, которая еще недавно претендовала на роль регулятора правил игры на мировом рынке газа и примерялась к титулу "газовой ОПЕК", сейчас оказалась в тупике из-за последствий сланцевой революции в США. Как выяснила "Власть", России уже предлагают стать частью более перспективного, хотя и менее публичного формата, начав консультации с США о ситуации на газовом рынке в Азии.

"Мы должны узнать о сланцах еще много нового"

Вице-президент одного из крупнейших в мире агентств в сфере энергетического консалтинга IHS CERA Дэниел Ергин рассказал, почему нефтегазовые госкомпании — это не обязательно плохо, чего России ждать от сланцевой революции и насколько обоснованы надежды на безудержный рост энергопотребления в Азии.

Под единую мантию

Решение президента объединить две высшие судебные инстанции — Верховный и Высший арбитражный суд — в один миг сплотило все профессиональное сообщество. Ни чиновники, ни юристы, ни судьи не понимают, как именно это будет происходить и к чему может привести.

Экономический прогноз 07.13 – 12.13

Наступил июль, закончилось первое полугодие 2013 года, и "Власть" представляет экономический прогноз на второе полугодие. Эксперты ответят на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, какой окажется годовая инфляция, как изменятся мировые цены на нефть, как будут вести себя доллар и евро на мировом валютном рынке. Но сначала оценим главное экономическое событие первого полугодия.

Серебряный мир

В Дагестане, где уже много лет не прекращаются военные действия, есть село, сумевшее избежать религиозных и межэтнических конфликтов, — его смело можно назвать самым безопасным местом республики. Спецкорреспондент ИД "Коммерсантъ" Ольга Алленова побывала в высокогорном селе Кубачи и выяснила, почему там никто ни с кем не воюет.

Его ария спета

Приговор к семи годам тюрьмы и пожизненному запрету на занятие государственных должностей, вынесенный Сильвио Берлускони миланским судом, ставит под вопрос не только его будущее, но и перспективы правительства широкого единства, куда входит его партия "Народ свободы". Не исключено, что во владение партийным брендом вступит старшая дочь Берлускони.

Красота по-тициански

В Пушкинском музее открылась выставка 11 полотен гения венецианского Возрождения Тициана. Корреспондент "Власти" Валентин Дьяконов попытался разобраться в феномене самого успешного художника всех времен и народов.

