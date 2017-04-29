Венесуэла может покинуть ОАГ в одностороннем порядке

Фото: ТАСС/Zuma/Juan Carlos Hernandez

Венесуэла может покинуть Организацию американских государств (ОАГ) в одностороннем порядке, передает ТАСС.

С таким заявлением выступила глава дипведомства Венесуэлы Дельси Родригес. В частности, она заявила, что если встреча глав МИД ОАГ пройдет без участия ее страны, Венесуэла запустит процедуру выхода из состава организации. По словам Родригес, такое указание ей дал лично президент Мадуро.

С начала апреля в Венесуэле начались массовые антиправительственные митинги – часто они перерастают в драки с полицейскими.

По данным оппозиционного блога, только 20 апреля в ходе манифестаций пострадали более 220 граждан Венесуэлы. Также за это время были задержаны 1,3 тысячи человек. Погибшими в результате столкновений числятся 26 человек.