Тереза Мэй заявила о возможности Brexit без сделки с ЕС

Фото: ТАСС/ Zuma/Emmanuelle Contini

Великобритания может покинуть Евросоюз без сделки по Brexit, сообщают "Вести.Ru" со ссылкой на премьер-министра страны Терезу Мэй.

По ее словам, Британия откажется от переговоров, если не согласится с теми условиями по Brexit, которые предложит Брюссель. Премьер-министр добавила, что переговоры о выходе Британии из ЕС начнутся 19 июня.