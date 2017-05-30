Форма поиска по сайту

Тереза Мэй заявила о возможности Brexit без сделки с ЕС

Фото: ТАСС/ Zuma/Emmanuelle Contini

Великобритания может покинуть Евросоюз без сделки по Brexit, сообщают "Вести.Ru" со ссылкой на премьер-министра страны Терезу Мэй.

По ее словам, Британия откажется от переговоров, если не согласится с теми условиями по Brexit, которые предложит Брюссель. Премьер-министр добавила, что переговоры о выходе Британии из ЕС начнутся 19 июня.

Вопрос о выходе Великобритании из состава ЕС обсуждался на референдуме летом прошлого года. Официальное начало процедур было положено 29 марта текущего года, так что, согласно Лиссабонскому договору о выходе из ЕС, процесс должен быть завершен спустя ровно два года, то есть 29 марта 2019.
