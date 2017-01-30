Великобритания направит в Черное море эсминец впервые со времен холодной войны

Военно-морские силы Великобритании направят в акваторию Черного моря эсминец HMS Diamond, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail. Это событие произойдет впервые со времен холодной войны.

Корабль, оснащенный противовоздушными ракетами Sea Viper, должен зайти в порт Одессы. На его борту могут находиться до 60 морских пехотинцев.

Тактическая группа НАТО будет защищать 650 британских военнослужащих, принимающих участие в секретных учениях на Украине.

В декабре 2016 года Британия продлила программу подготовки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Занятия продлятся до 2018 года. Страна начала подготовку украинских солдат в марте 2015 года.