Британская палата лордов может затормозить процесс Brexit

Фото: ТАСС/PA Images/Philip Toscano

Палата лордов (верхняя палата) британского парламента проголосует по вопросу о статусе граждан ЕС, живущих в Великобритании, 1 марта, сообщают РИА Новости. Ожидается, что она потребует от правительства немедленных гарантий прав европейцев. Так, парламентарии затормозят процесс прохождения законопроекта о запуске процедуры Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявляла, что правительство гарантирует статус европейских граждан в Соединенном Королевстве только при условии ответных мер в отношении британцев, живущих в континентальной Европе. Такая постановка вопроса не вызывала возражений у консерваторов, которых большинство в нижней палате парламента.

В палате лордов к Консервативной партии принадлежат лишь 252 из 800 пэров. Поэтому ее члены могут высказаться за немедленную гарантию прав европейцев.



В этом случае палате общин придется проводить повторное голосование по соответствующей поправке, что затянет процесс принятия законопроекта. Британцы могут не успеть запустить процесс выхода страны из ЕС до конца марта.

На следующей неделе лорды также могут потребовать, чтобы обещание правительства дать парламенту возможность проголосовать по итоговым договоренностям с ЕС об условиях Brexit обрело форму закона.