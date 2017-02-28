Форма поиска по сайту

28 февраля 2017, 07:56

Британская палата лордов может затормозить процесс Brexit

Фото: ТАСС/PA Images/Philip Toscano

Палата лордов (верхняя палата) британского парламента проголосует по вопросу о статусе граждан ЕС, живущих в Великобритании, 1 марта, сообщают РИА Новости. Ожидается, что она потребует от правительства немедленных гарантий прав европейцев. Так, парламентарии затормозят процесс прохождения законопроекта о запуске процедуры Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявляла, что правительство гарантирует статус европейских граждан в Соединенном Королевстве только при условии ответных мер в отношении британцев, живущих в континентальной Европе. Такая постановка вопроса не вызывала возражений у консерваторов, которых большинство в нижней палате парламента.

В палате лордов к Консервативной партии принадлежат лишь 252 из 800 пэров. Поэтому ее члены могут высказаться за немедленную гарантию прав европейцев.

В этом случае палате общин придется проводить повторное голосование по соответствующей поправке, что затянет процесс принятия законопроекта. Британцы могут не успеть запустить процесс выхода страны из ЕС до конца марта.

На следующей неделе лорды также могут потребовать, чтобы обещание правительства дать парламенту возможность проголосовать по итоговым договоренностям с ЕС об условиях Brexit обрело форму закона.

Жители Великобритании на референдуме 24 июня 2016 года проголосовали за выход страны из Евросоюза. Вопрос, выдвинутый на референдум, звучал так: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или должно покинуть Европейский союз?".

По итогам подсчета голосов 52 процента британцев проголосовали за выход, 48 процентов – против.

За сохранение Британии в составе ЕС выступило большинство действующего кабинета министров, а также деятели культуры, искусства и спорта. За выход был бывший мэр Лондона Борис Джонсон, актер Майкл Кейн, бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл и вокалист The Who Роджер Долтри.

Процесс выхода Великобритании из состава ЕС назвали Brexit. В конце 2016 года это слово было включено в Оксфордский словарь.

