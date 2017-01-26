Правительство Великобритании начало рассмотрение законопроекта о Brexit

Фото: ТАСС/Павел Черемисин

Правительство Великобритании начало рассмотрение законопроекта о выходе из состава Евросоюза. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

По словам министра по вопросу выхода Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса, внесение проекта на рассмотрение парламента позволит предоставить итоговый документ на подпись королеве Елизавете II уже 13 марта текущего года. Тем не менее, перед этим ему предстоит пройти несколько процедур.

Первое чтение состоялось 26 января. Это – формальная процедура, в ходе которой не проводятся дебаты. После этого состоится второе чтение, которое запланировано на 31 января и 1 февраля. Наконец, в ходе третьего чтения пройдет обсуждение в Палате общин, которое запланировано на 8 февраля.

После этого, во второй половине февраля пройдет самая сложная часть процесса – принятие документа Палатой лордов (верхняя палата парламента Великобритании), большинство членов которой являются сторонниками сохранения Великобритании в составе ЕС.