Правительство Великобритании начало рассмотрение законопроекта о Brexit

Фото: ТАСС/Павел Черемисин
Правительство Великобритании начало рассмотрение законопроекта о выходе из состава Евросоюза. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
По словам министра по вопросу выхода Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса, внесение проекта на рассмотрение парламента позволит предоставить итоговый документ на подпись королеве Елизавете II уже 13 марта текущего года. Тем не менее, перед этим ему предстоит пройти несколько процедур.
Первое чтение состоялось 26 января. Это – формальная процедура, в ходе которой не проводятся дебаты. После этого состоится второе чтение, которое запланировано на 31 января и 1 февраля. Наконец, в ходе третьего чтения пройдет обсуждение в Палате общин, которое запланировано на 8 февраля.
После этого, во второй половине февраля пройдет самая сложная часть процесса – принятие документа Палатой лордов (верхняя палата парламента Великобритании), большинство членов которой являются сторонниками сохранения Великобритании в составе ЕС.
За сохранение Британии в составе ЕС выступило большинство действующего кабинета министров, а также деятели культуры, искусства и спорта. За выход был бывший мэр Лондона Борис Джонсон, актер Майкл Кейн, бывший футболист Сол Кэмпбелл и солист The Who Роджер Долтри.
Процесс выхода Великобритании из состава ЕС назвали Brexit. В конце 2016 года это слово было официально включено в Оксфордский словарь.
Эксперты отмечают, что Brexit не станет для Великобритании бесплатной процедурой. О том, в какую сумму ее оценил Минфин страны, рассказал политолог Алексей Мартынов.