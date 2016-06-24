Британцы проголосовали за выход из Евросоюза

Фото: ТАСС/Павел Черемисин

Жители Великобритании на референдуме проголосовали за выход страны из Евросоюза (неофициально его называют Brexit), сообщает "Интерфакс".

Вопрос, выдвинутый на референдум, звучал так: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или должно покинуть Европейский союз?". По предварительным итогам подсчета голосов, 52 процента британцев проголосовали "за" выход, 48 процентов – против.

За сохранение Британии в составе ЕС выступило большинство действующего кабинета министров, а также многие политики, деятели культуры, искусства и спорта. В частности, против Brexit выступили Дэвид Бэкхем, Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербетч, Хелена Бонэм Картер, Элтон Джон и Джереми Кларксон.

За Brexit был бывший мэр Лондона Борис Джонсон, актер Майкл Кейн бывший футболист Сол Кэмпбелл и солист The Who Роджер Долтри. Экс-мэр, например, назвал ЕС "проектом, вышедшим из-под контроля", и из-за членства в союзе Британия утратила способность контролировать миграцию, сообщает BBC.

Лидер кампании за выход Мэтью Эллиот уже заявил, что Британия останется в ЕС еще много месяцев или даже несколько лет, сообщает РИА Новости. Он считает, что нет необходимости сразу же применять статью Договора о Евросоюзе, которая регулирует условия процедуры выхода, и премьеру Дэвиду Кэмерону нужно начать неформальные переговоры с другими правительствами.



На фоне новостей о выходе Британии дешевеет нефть: стоимость барреля Brent на лондонской бирже рухнула на 5,8 процента, до 47,98 доллара.