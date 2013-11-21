Под Волоколамском почтят память кубанских казаков, защищавших Москву

Москвичи, жители Подмосковья, любители военной истории и представители кубанского землячества 23 ноября почтят память кубанских казаков, погибших в ноябре 1941 года при обороне Москвы от гитлеровских войск, сообщает в четверг департамент СМИ и рекламы Москвы.

Акция с торжественным митингом, панихидой по погибшим защитникам, возложением венков к мемориалу кубанским казакам, погибшим при обороне Москвы, и прохождение роты почетного караула пройдет в субботу, 23 ноября, у подмосковной деревни Федюково, на 97-м километре Волоколамского шоссе. В этом месте 19 ноября воины 37-го Армавирского кавалерийского полка стояли насмерть, отражая атаки немецких танков и пехоты.

Битва за Москву (30 сентября 1941 - 20 апреля 1942) - одно из решающих сражений Великой Отечественной войны. Итогом сражения стал крах гитлеровского плана "молниеносной войны" против СССР. В полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецкой армии во Второй мировой войне, был развеян миф о ее непобедимости.