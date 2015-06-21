Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня 2015, 17:01

Общество

В музее на Поклонной горе появится карта памятников Великой Отечественной войны

Мемориальный комплекс "Штыки". Фото: m24.ru/Александр Сивцов

22 июня Центральному музею Великой Отечественной войны на Поклонной горе торжественно передадут интерактивную "Карту памяти", которую создали школьники в рамках Всероссийского сетевого проекта.

Как сообщает пресс-служба издательства "Просвещение", специальный терминал с базой данных и интерактивной картой, содержащих сведения об обелисках, мемориальных знаках и могилах советских солдат в России и за рубежом, разместят в Зале памяти и скорби.

Идея проекта "Карта Памяти" состоит в том, чтобы ученик, учитель, класс, команда или школа смогли рассказать о памятниках, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны на территории своей малой родины. Для этого нужно сфотографировать мемориал и разместить фотографии на официальном сайте проекта, сопроводив их описанием, историей или сочинением.

Проект, стартовавший в феврале этого года, быстро получил распространение - всего за три месяца на карту были нанесены фотографии и описание почти 10 тысяч памятных мест из всех уголков России и других стран.

Проект реализуется издательством "Просвещение" при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

Сайты по теме


Великая Отечественная война День памяти и скорби Карта памяти

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика