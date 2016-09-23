Выборы президента РФС: кто будет руководить футболом в России

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В субботу, 24 сентября, в Москве пройдут выборы главы Российского футбольного союза. В этом году кандидатов сразу четверо: нынешний президент РФС и министр спорта Виталий Мутко, бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин и глава Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов. О том, что из себя представляют кандидаты на пост президента – в материале m24.ru.

Виталий Мутко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Основным кандидатом на пост президента РФС является действующий глава организации и министр спорта РФ Виталий Мутко. Год назад ему в прямом смысле не нашли альтернативы. Но даже сейчас Мутко – самый опытный из всех возможных кандидатов. Суммарно он возглавлял футбольный союз более пяти лет – с апреля 2005 по ноябрь 2009 и с сентября прошлого года по настоящий момент.

Сам функционер в четверг заявил, что не боится конкуренции. Он уверен, что за него проголосуют 90 процентов членов РФС. И для этого есть все предпосылки. Действующий президент идет на выборы с четкой программой развития российского футбола под названием "Стратегия-2030".

Согласно этому документу, в ближайшие годы особый упор будет делаться на подготовку юных футболистов. В результате должна произойти замена количественного лимита качественным (например, не менее 10 матчей за сборную из топ-30 рейтинга ФИФА). Также планируется введение правила обязательного включения в заявку на сезон четырех воспитанников клуба.

Сейчас в премьер-лиге действует лимит "6+5" (не больше шести иностранцев на поле). Но в 2018-м РФС планирует изменить его в диапазоне от "7+18" до "10+15" в заявке. Кроме того, организация хочет запретить тратить на покупку иностранцев деньги из бюджета.

Однако против Мутко может сыграть то, что в случае избрания он будет продолжать совмещать посты главы РФС и министерства спорта. По словам функционера, на данный момент это не является проблемой ни для него, ни для ФИФА и УЕФА. Но на фоне приближающегося чемпионата мира нагрузка на Минспорта и РФС с каждой неделей лишь возрастает. И в определенный момент Мутко точно придется выбрать что-то одно.

Валерий Газзаев

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Главным соперником Мутко является Валерий Газзаев – бывший наставник московского ЦСКА и сборной России. Его выдвинуло Объединение отечественных тренеров, которое открыто выступает против нынешнего президента РФС.

По мнению организации, Мутко был выдвинут на пост президента РФС, не сложив с себя полномочий министра спорта. Объединение считает, что это прямо противоречит существующим футбольным нормам и правилам.

В среду организация даже подготовила соответствующее обращение, которое направило в избирком, исполком и комитет по этике РФС. Документ подписали Курбан Бердыев, Гаджи Гаджиев, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Андрей Кобелев, Олег Романцев, Юрий Семин, Вагиз Хидиятуллин, Георгий Ярцев. Однако ФИФА не увидела нарушений в участии Виталия Мутко в выборах.

Что касается самого Газзаева, то основу его предвыборной компании также составила критика президента РФС. В особенности, бывший тренер напирал на тезис о "глубоком системном кризисе" в российском футболе. По словам Газзаева, он возник из-за введенного Мутко жесткого лимита на легионеров.

Кроме того, Газзаев считает необходимым увеличить расходы на региональный футбол, что позволит развивать спорт на периферии. При этом кандидат на пост президента РФС считает, что премьер-лигу надо расширить на 18 команд. Первый дивизион должен включать 36 клубов, разделенных на три зоны по географическому принципу.

Не без скандала Публичное противостояние Мутко и Газзаева началось еще в 2013 году, когда тогдашний тренер "Алании" выступил за создание вместе с Украиной объединенного чемпионата. На эту инициативу Мутко ответил жестко: "пусть лучше клуб тренирует, а то вылетят на фиг". Газзаев назвал подобный комментарий (хотя он и стал пророческим) "босяцким". Однако конфликт достиг своего пика за несколько дней до выборов в РФС. В четверг, 22 сентября, во время общения с журналистами заявил следующее: "Я не хочу, чтобы в РФС приходили люди и делали из него посмешище. Мой оппонент приезжает во Владикавказ, а после него выжженная земля. Стадион заложен. Семейный подряд устроили. Реформаторы, уже 40 лет реформируют".



Сергей Прядкин и Игорь Ефремов

Сергей Прядкин (слева) и Игорь Ефремов (справа). Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Шансы двух последних кандидатов (даже сложенные вместе) не очень велики. Сергей Прядкин – президент Российской футбольной Премьер-Лиги, а по совместительству вице-президент и член бюро исполкома РФС. Казалось бы, этого положения достаточно, чтобы претендовать на пост президента футбольного союза.

На деле у Прядкина нет собственной предвыборной компании, а также значительной поддержки футбольной общественности (как, например, у Газзаева). К тому же, в 2012 году вице-президент РФС уже пытался стать главой организации. Однако даже тогда он уступил президенту Профессиональной футбольной лиги Николаю Толстых.

Еще менее возможным в президентском кресле видится глава Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов. У него также нет четкой предвыборной кампании и определенной стратегии по развитию российского футбола. Ефремов, как и Газзаев, выступает за активное финансирование спорта в регионах.

Тем не менее, президент ФНЛ категорически не согласен с идеей расформирования ПФЛ и увеличением числа команд в национальной лиге. При этом Ефремов смотрит на вещи трезво и сам признается: скорее всего, на выборах снова победит Мутко.