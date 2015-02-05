Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

5 февраля, 21:40

Более 1,5 тысячи пар поженились во Дворце бракосочетания на ВДНХ

ВВЦ свадьбы брак дворец бракосочетаний

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

За год работы во Дворце бракосочетания на ВДНХ зарегистрировали более тысячи новых семей, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

Кроме того, к своему дню рождения 25 февраля Дворец бракосочетания готовит сюрпризы для молодоженов. Каждую пару, желающую подать заявление о регистрации брака, ждут памятные подарки.

Отметим, что Дворец бракосочетаний располагается на территории архитектурно-паркового ансамбля Европы на ВДНХ. Первые свадьбы прошли там 30 апреля прошлого года.

Здание находится напротив исторического "Гастронома №1". До 2014 года в Москве были открыты всего четыре Дворца бракосочетания. В феврале прошлого года открылись два новых – в Коломенском и на ВДНХ.

Ссылки по теме

Помещения в Дворце бракосочетаний на ВДНХ спланированы так, чтобы пары и их гости не пересекались и не мешали друг другу. Для этих же целей увеличен интервал между парами.

Дворец бракосочетания на ВДНХ был спроектирован в 1939 году архитектором Колли. На послевоенной ВСХВ в здании размещалась экскурсионная служба и клуб месткома. В годы Великой Отечественной войны в актовом зале располагалась школа разведчиков НКВД.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать