Более 1,5 тысячи пар поженились во Дворце бракосочетания на ВДНХ

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

За год работы во Дворце бракосочетания на ВДНХ зарегистрировали более тысячи новых семей, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

Кроме того, к своему дню рождения 25 февраля Дворец бракосочетания готовит сюрпризы для молодоженов. Каждую пару, желающую подать заявление о регистрации брака, ждут памятные подарки.

Отметим, что Дворец бракосочетаний располагается на территории архитектурно-паркового ансамбля Европы на ВДНХ. Первые свадьбы прошли там 30 апреля прошлого года.

Здание находится напротив исторического "Гастронома №1". До 2014 года в Москве были открыты всего четыре Дворца бракосочетания. В феврале прошлого года открылись два новых – в Коломенском и на ВДНХ.

Помещения в Дворце бракосочетаний на ВДНХ спланированы так, чтобы пары и их гости не пересекались и не мешали друг другу. Для этих же целей увеличен интервал между парами.

Дворец бракосочетания на ВДНХ был спроектирован в 1939 году архитектором Колли. На послевоенной ВСХВ в здании размещалась экскурсионная служба и клуб месткома. В годы Великой Отечественной войны в актовом зале располагалась школа разведчиков НКВД.