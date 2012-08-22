Россия стала полноправным членом ВТО

Сегодня в 02:00 по московскому времени Российская Федерация стала 156-м членом Всемирной торговой организации. Таким образом, завершился 19-летний процесс присоединения России к ВТО.

Как пояснили ИТАР-ТАСС в торговой организации, на сегодня по этому поводу не запланировано никаких официальных мероприятий. Дело в том, что в ВТО считают более важным не формальное оформление членства, а одобрение Рабочей группой пакета документов о присоединении России к ВТО, что было сделано в конце 2011 года. Кроме того, сейчас в Европе пора отпусков.

Согласно правилам ВТО, полноправным членом организации страна становится через 30 дней после завершения ратификационного процесса. 10 и 18 июля 2012 года протокол о вступлении РФ в ВТО одобрила Госдума и ратифицировал Совет Федерации, 21 июля закон о ратификации протокола подписал президент РФ Владимир Путин.

Как заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич, Россия вступает в организацию "на условиях, отвечающих национальным интересам, создаются предпосылки для дальнейшего совершенствования нашего делового климата, привлечения иностранных инвестиций, расширения российского экспорта при сохранении возможностей поддержки ключевых отраслей отечественной экономики".

В настоящее время ВТО регулирует более 97 процентов мировой торговли. Это единственный международный орган, имеющий подобные надзорные функции. Каждое из государств-участников должно предоставлять другим режим наибольшего благоприятствования в торговле. Для развивающихся стран предусмотрены некоторые льготы.