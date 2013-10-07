На улице Народного Ополчения обнаружен снаряд времен ВОВ

Фото: ИТАР-ТАСС

На северо-западе столицы на улице Народного Ополчения обнаружен предмет, который напоминает снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о находке по адресу улица Народного Ополчения, дом 10, корпус 1 поступило на пульт дежурного в 16.13.

Предмет, похожий на снаряд, был обнаружен при при проведении земляных работ на стройплощадке в траншее на глубине около 4,5 метров.

В настоящее время место нахождения данного предмета оцеплено сотрудниками полиции. На месте обнаружения находятся пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции.