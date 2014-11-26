Посещение самого большого катка в мире на ВДНХ будет стоить от 200 рублей

"Интервью": "Каток на ВДНХ будет самым большим в мире" - Погребенко

Посещение главного катка на ВДНХ обойдется от 200 до 400 рублей. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал директор комплекса Владимир Погребенко.

"Естественно, будут предусмотрены льготы для детей и определенных групп населения. Но такое дорогое удовольствие, как самый большой каток в мире, мы, к сожалению, бесплатным сделать не могли", - сказал он.

По словам Погребенко, в цену билета будет включена стоимость проката коньков, поэтому посетителям не нужно будет приносить спортинвентарь с собой. Директор комплекса добавил, что в день открытия катка билеты будут дороже - порядка 700 рублей. Купить их можно будет в кассах ВДНХ.

Погребенко отметил, что на территории присоединенного к ВДНХ парка Останкино будет работать и бесплатный каток.

Напомним, 28 ноября на территории ВДНХ откроется крупнейший в мире искусственный каток.

Отличительной особенностью катка стало то, что под лед поместили защитные светодиодные экраны, на которых будут транслировать мультфильмы, а также фотографии ВДНХ.

Руководство ВДНХ также подало заявку на внесение катка в книгу рекордов Гиннесса. "Мы изучали вопрос по книге рекордов. Мы соревнуемся в категории "Самый большой искусственный каток", в Голландии на 1000 квадратных метров меньше. Сейчас ждем коллег, которые сделают соответствующие замеры", - рассказал Погребенко.

Отметим, что каток общей площадью в 57,3 тысячи квадратных метров и площадью ледовой поверхности в 20,5 тысяч квадратных метров разместится на Главной аллее комплекса - площади Дружбы народов, между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Каток будет работать ежедневно кроме понедельника с перерывом с 15.00 до 17.00.

Всего в предновогодний и праздничный период с 11 декабря по 11 января на катке планируется провести 96 мероприятий. Так, ежедневно на катке с 16.00 до 16.30 и с 18.00 до 18.30 будут показывать ледовое шоу "Бременские музыканты" и "Буратино". А с 19.00 до 21.00 посетителей катка ждут тематические концертные программы.