Найденные на ВДНХ серебряные монеты выставят в музее

Фото: пресс-служба ВДНХ

Найденные на ВДНХ монеты раннего советского периода покажут в музее. Клад состоит из 329 серебряных монет 1924 года выпуска, передает пресс-служба ВДНХ.

Монеты составляют сумму 79,9 рубля, однако не представляет особой исторической и материальной ценности. По предварительным оценкам, стоимость находки вряд ли превышает 10 тысяч рублей.

Теперь любители истории пытаются выяснить, кто мог бы оставить монеты в земле. В 20–30-е года прошлого века на территории будущей ВСХВ находился трест зеленого строительства. Кроме того, часть земель принадлежала сельхозартели и Останкинскому парку, но были на территории и жилые дома.

Напомним, монеты были найдены во время ремонта коммуникаций на территории ВДНХ. "При прокладке электрокабеля на территории Городской фермы на ВДНХ рабочими обнаружен небольшой клад: схрон с серебряными монетами – "белончиками" начала прошлого века", – завили представители администрации ВДНХ.

Под землей нашли серебряные монеты 1924 года достоинством 15, 20 и 50 копеек.

В столице последнее время увеличилось число случаев продажи поддельных старинных монет с рук. Мошенники предлагают жителями столицы купить "николаевские рубли" у торговых центров и станций метро. Ежедневно к нумизматам обращается несколько жертв таких дельцов.