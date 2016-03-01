Арт-объект в стиле народной игрушки установят на ВДНХ

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На ВДНХ появится арт-объект в стиле народной игрушки. Как сообщает Агентство "Москва", инсталляция будет приурочена к масленичным гуляниям, которые пройдут на Центральной аллее.

Арт-объект в виде огромных фигур в стиле народной игрушки установят перед павильоном № 1 "Центральный". Активировать ее можно будет с помощью тепла человеческих рук. Для этого гости выставки своими руками должны будут согреть специальный шар, который находится возле платформы. После этого заиграет музыка и включится подсветка арт-объекта.

Отметим, что масленичная ярмарка начнет свою работу на ВДНХ 5 марта, а завершится 13 марта сожжением чучела.

Ранее сообщалось, что на Масленицу в парке Горького на Масленицу установят пятиметровую берлогу с бурым медвежонком внутри. По задумке автора арт-объекта – венгерского художника ГаборЖоке, просыпающийся после спячки медвежонок станет символом весны, а берлога будет задействована в качестве масленичного чучела и сгорит, что будет означать окончание зимы.

Медвежья берлога будет сделана из дуба и сосны. А скульптуру медвежонка высотой в 3,5 метра, которая останется в парке, изготовят из кортеновской стали, часто используемой художниками для создания арт-объектов. Общий вес скульптурной композиции составит около 4 тонн.