В ВАО стартовал турнир по волейболу среди юношей

Фото: sport.mos.ru

26 сентября стартовал окружной турнир по волейболу среди юношей. Соревнование определит сильнейшую районную команду ВАО. В турнире принимают участие 16 команд из разных муниципальных образований Восточного административного округа Москвы.

В целях экономии времени, матчи на турнире состоят из одной партии, которая играется до 25 очков, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Наиболее сильные сборные попали в квартет "А". Две команды (Восточное и Преображенское) не явилась на турнир, а между сборной Богородского района и командой Вешняков разгорелась ожесточенная борьба за первое место в группе. В упорной борьбе победила сборная Богородского района - 26:24.

В других группах тоже шла нешуточная борьба за право выйти в плей-офф турнира. Две сборных - района Соколиная гора и района Косино-Ухтомское - не явились на игры и им было засчитано техническое поражение.

В итоге, в четвертьфинал соревнований вышли сборные Богородского района, Вешняков, Перово, Ивановского, Сокольников, Новокосино, Измайлово и Метрогородка. В пятницу определятся участники полуфинальных пар.