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Экология

14 августа 2012, 17:30

В московских многоэтажках появятся контейнеры для сбора батареек

ВАО экология

ИТАР-ТАСС

В подъездах московских многоэтажек начали устанавливать специальные контейнеры по сбору отработанных батареек.

Подготовить соответствующий документ столичное правительство поручило департаменту ЖКХ и благоустройства.

Закупать и устанавливать контейнеры должны управляющие компании, а утилизировать старые батарейки - специализированные организации.

Как сообщает пресс-служба префектуры ВАО, первые контейнеры установлены в районах Ивановское и Восточное Измайлово. Возле подъездов размещены стенды с информацией о правилах их эксплуатации.

До конца 2012 года контейнеры для сбора отработанных батареек планируется установить во всех домах Восточного административного округа.

Отметим, одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами двадцать квадратных метров земли. Она содержит ртуть, кадмий, щёлочь, свинец, цинк и другие опасные для здоровья вещества. В России до недавнего времени старые батарейки вместе с бытовыми отходами отправлялись на свалки и мусоросжигательные заводы.

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