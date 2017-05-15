Нью-йоркский соул-певец Рауль Мидон выступит на "Усадьбе Jazz"

Нью-йоркский соул-певец и гитарист Рауль Мидон, эфиопская исполнительница Эстер Рада и instagtram-звезда Manizha выступят на музыкальном фестивале "Усадьба Jazz". Об этом сообщают организаторы.

В 2017 году фестиваль пройдет 1 июля. По сложившейся традиции, площадкой фестиваля станет парк Музея-усадьбы "Архангельское". В этот раз в лайнапе "Усадьбы Jazz" 18 коллективов из России, США, Великобритании, Израиля, Грузии, Норвегии, которые будут выступать на трех сценах.

Хедлайнерами "Партера" станет израильская джаз и r’n’b певица эфиопского происхождения Эстер Рада и завсегдатай фестиваля грузинская исполнительница Нино Катамадзе. На сцене "Аристократ" помимо Рауля Мидона выступят норвежский ню-джазовый трубач Нильс Петтер Мольвер и саксофонист Алексей Козлов вместе со своим коллективом "Арсенал".

Третья сцена "Индикатор" представит молодых артистов, ставших главными героями последних лет – певицу Manizha, группы Pompeya и "Обе две".

Для детей будет создана специальная зона с интерактивными мастер-классами, где юные меломаны смогут узнать все о джазовых ритмах и их пуьешествии из Центральной Африки в Новый Орлеан.

[html] [/html]

Видео: YouTube/Recovering Music Addict