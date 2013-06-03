Москва принимает эстафету огня Универсиады

Фото: kazan2013.ru

3 июня в столице пройдет эстафета огня Универсиады-2013. 42 факелоносца пронесут огонь по улицам Москвы, чтобы зажечь городскую чашу предстоящих игр. В эстафете примут участие лучшие студенты города, послы Универсиады, олимпийские чемпионы, волонтеры, а также представители партнеров Всемирных студенческих Игр.

Факел прибыл на Курский вокзал накануне вечером фирменным поездом эстафеты. Его привезли из Владимира. Москва стала 17-м городом на пути российского этапа эстафеты, и в столице ее маршрут будет одним из самых протяженных - 8080 метров, которые пройдут через центральные улицы и площади города. Эстафета возьмет старт у парадного крыльца Московского государственного университета им. Ломоносова, пройдет через Университетскую площадь, проспект Вернадского, Фрунзенскую набережную и завершится у спорткомплекса "Лужники" - на аллее у памятника Самаранчу, где и будет зажжена городская чаша огня Универсиады.

Напомним, 3 июня в связи с проведением эстафеты в Москве будет ограничено движение транспорта. С 14.00 до 16.00 улица Косыгина, проспект Вернадского, Метромост (в сторону центра), Комсомольский проспект (в сторону центра) до 3-ей Фрунзенской улицы, 3-я Фрунзенская улица, Фрунзенская и Лужнецкая набережные будут частично недоступны для автомобилей.

Охранять порядок будут 2,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск и дружинников. По сообщению пресс-службы столичного главка МВД, для изучения опыта полицейских по проведению эстафеты в Москву прибыли сотрудники из 22 территориальных подразделений МВД России.

Как сообщается на официальном сайте Универсиады, зажжение огня состоялось в парижском университете Сорбонна, где в 1923 году состоялись первые в истории Международные студенческие спортивные Игры.

Огонь совершил кругосветное путешествие на борту крупнейшего в мире барка – парусного судна "Седов", а 25 января, в День российского студенчества, стартовал российский этап эстафеты. Перемещаясь с Востока на Запад страны, огонь посетит 30 крупнейших студенческих центров России. Она завершится в Казани 6 июля открытием XXVII Всемирной летней Универсиады. Факелоносцами Эстафеты станут 2013 человек.

История студенческих соревнований началась в 1905 году в США. В 1919 году Жаном Птижаном была создана Конфедерация студентов, а через год - Международная конфедерация студентов, за время работы которой, вплоть до 1939 года, были проведены еще восемь соревнований. После войны - в 1947 году - были созданы Международный союз студентов и Международная, которые в итоге объединились.

VII летняя Универсиада прошла в Москве. Соревнования проводились по 10 видам спорта, и в них приняли участие 4 тысячи спортсменов. На тот момент число участников стало рекордом. Советские спортсмены пропустили Всемирные студенческие игры лишь однажды, в 1967 году, когда соревнования проводились в Токио. Россия и СССР 13 раз первенствовали в общекомандном зачете летних Игр, и 14 раз в общекомандном зачете зимних Игр. На последних четырех Универсиадах Россия неизменно занимала первое место в неофициальном общекомандном зачете. Всего же за последние 10 лет на Всемирных студенческих играх российскими спортсменами было добыто 608 медалей разного достоинства.

О том, что Универсиаду-2013 примет Казань, стало известно 31 мая 2008 года в Брюсселе. Соревнования будут проходить с 6 по 17 июля. Казань установит рекорд по количеству видов спорта на Универсиаде – их будет 27 (13 обязательных и 14 дополнительных). При этом 5 видов спорта впервые включены в спортивную программу: борьба на поясах, регби-7, самбо, синхронное плавание, бокс.

Талисман казанской Универсиады - котенок крылатого снежного барса Юни. Крылатый барс является национальным символом Татарстана и изображен на гербе Республики. Слоганом Универсиады 2013 стала фраза "U are the World", которая трактуется в двух значениях: "Ты — это мир", а также "Универсиада — это целый мир".