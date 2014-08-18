В столичных медучреждениях оказывают помощь беженцам с Украины

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16 раненых беженцев с Украины остаются в столичных медучреждениях Федерального медико-биологического агентства. Им оказывают всю необходимую помощь.

Всего с 21 июня в Москве были госпитализированы 18 человек, двоих выписали, сообщает Агентство "Москва".

Специалисты ФМБА работают в пунктах временного размещения беженцев в Ростовской области. Людей, находящихся в наиболее тяжелом состоянии, в том числе раненых, отправляют в столицу.

Напомним, что к сегодняшнему дню с Украины в Россию въехало около 150 тысяч человек, 40 тысяч человек размещены в лагерях, еще 20 тысяч подали заявления о предоставлении убежища. Только в Подмосковье по состоянию на конец июля находилось около 10 с половиной тысяч беженцев с юго-востока Украины, из них почти 3 тысячи - дети.