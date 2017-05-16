Захарова прокомментировала запрет георгиевской ленточки на Украине

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Штрафы за изготовление и ношение георгиевских лент на территории Украины ставят под сомнение принципиальную возможность объединения этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Дипломат охарактеризовала принятое Верховной радой Украины решение, как "антидемократическое и антиисторическое".

Ранее сообщалось, что новый закон, принятый парламентом страны водит административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Решение поддержали 238 депутатов. Документ должен подписать президент Украины.