16 мая 2017, 20:01

В мире

Захарова прокомментировала запрет георгиевской ленточки на Украине

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Штрафы за изготовление и ношение георгиевских лент на территории Украины ставят под сомнение принципиальную возможность объединения этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Дипломат охарактеризовала принятое Верховной радой Украины решение, как "антидемократическое и антиисторическое".

Ранее сообщалось, что новый закон, принятый парламентом страны водит административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Решение поддержали 238 депутатов. Документ должен подписать президент Украины.

Украина Мария Захарова жизнь в мире

