Верховная рада запретила георгиевскую ленту на Украине

Фото: m24.ruАлександр Авилов

Верховная рада Украины запретила использование в стране георгиевской ленточки, сообщает ТАСС.

За ее ношение во время массовых мероприятий предусмотрено административное наказание. Такое решение поддержали 238 парламентариев из 226 необходимых.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против сервисов Mail.ru и социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Санкции сроком на три года наложили также на компанию "Яндекс" и ряд ее сервисов.

Кроме того, под санкции Киева попали 1228 физических лиц. В их числе депутаты Государственной Думы, судьи Конституционного суда и журналисты.