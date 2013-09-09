Форма поиска по сайту

09 сентября 2013, 04:10

Серена Уильямс выиграла Открытый чемпионат США по теннису

Серена Уильямс. Фото: ИТАР-ТАСС

Американка Серена Уильямс выиграла Открытый чемпионат США по теннису. В финальном поединке она в трех сетах сломила сопротивление белорусской спортсменки Виктории Азаренко.

Уильямс выиграла первый сет со счетом 7:5, вторую партию уступила на тай-брейке, но в решающем, третьем сете не оставила шансов Азаренко - 6:1.

Для американки это уже пятая победа на US Open. А всего Серена 17 раз выигрывала турниры серии Большого шлема.

Отметим, что в турнире из-за травмы не смогла принять участие Мария Шарапова, которая считалась основной конкуренткой Уильямс.

US Open - один из четырех турниров серии Большого шлема, наряду с Уимблдоном, Ролан Гаррос и Открытым чемпионатом Австралии. Призовой фонд соревнования в этом году превысил 24 миллиона долларов.

