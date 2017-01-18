УЕФА заявил об отсутствии проблем с допингом в российском футболе

Фото: facebook.com/uefacom

Проблем, касающихся применения допинга, в российском футболе нет. Об этом сказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью ТАСС.

По его словам, в результате проведенных аккредитованных WADA европейскими лабораториями тестов не было выявлено каких-либо специфических проблем с допингом у российских футболистов.

Чеферин отметил, что УЕФА делает все возможное для борьбы с допингом. Проводятся как внутритурнирные, так и внетурнирные тщательные проверки. В декабре минувшего года было принято решение ввести новый протокол хранения образцов, взятых на допинг-пробы: отныне они будут храниться в течение 10 лет.

Глава УЕФА добавил, что не видит ни рациональных, ни правовых оснований отбирать у России чемпионат мира, который пройдет в 2018 году.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) летом 2016 года представила доклад, в котором обвинила Россию в подменах допинг-проб на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Сочи – 2014 и чемпионат мира по легкой атлетике в Москве – 2013. По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год и привела к признанию чистыми 643 положительных допинг-тестов. Глава WADA Ричард Макларен заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами, также в этом деле участвовала ФСБ. В результате на Играх – 2016 сборную Россию по тяжелой атлетике дисквалифицировали в полном составе, а в соревнованиях по легкой атлетике разрешили принимать участие только прыгунье в длину Дарье Клишиной, которая тренируется в США. Затем Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России в полном составе от участия в Играх в Рио. Решение также было принято на основании доклада Ричарда Макларена. В декабре 2016 года МОК продлил санкции в отношении России. Согласно им, организация не поддерживает любые спортивные мероприятия на территории страны. Более того, организация призывает все федерации олимпийских зимних видов спорта заморозить подготовку к основным спортивным состязаниям в России, в том числе к чемпионатам мира и Кубкам мира. Кроме того, WADA представило очередную часть доклада о применении допинга российскими спортсменами. Как утверждают авторы доклада, в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи атлетов РФ. При этом, СМИ сообщили, что WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в применении допинга. Скандал с допингом уже стоил России чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи. Турнир был перенесен в немецкий Кенигзее. Кроме того, Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9–12 марта 2017 года. Существуют у сборной России проблемы и в лыжных гонках. От соревнований уже отстранены несколько лыжников, включая олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова.

Кто пытается испортить репутацию отечественному спорту, в программе "В теме" рассказал политолог Олег Матвейчев.

