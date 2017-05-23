Netflix снимет фильм по одному твиту с Рианной в главной роли

Фото: ТАСС/DPA/Henning Kaiser

Певица Рианна и актриса Люпита Нионго снимутся в фильме на основе твита. Об этом сообщает The Guardian.

За производство картины готов взяться онлайн-сервис Netflix. Режиссером фильма станет Ава Дюверней ("Сельма").

В 2014 году Рианну и Нионго сфотографировали вместе на показе Miu Miu. А весной 2017-го снимок опубликовали в Twitter с шуточной подписью-заявкой на фильм.

[html]

From meme to movie: Rihanna, Lupita Nyong'o movie in the works at Netflix https://t.co/KTrv70uc71 pic.twitter.com/pLnSLYRvRr — Hollywood Reporter (@THR) 22 мая 2017 г.

[/html]Пользователи сети придумали роли главным героем: Риану увидели в образе роковой дамы, которая с легкостью обводит вокруг пальца богатых мужчин, а Нионго – в роли ее лучшей подруги, которая отлично разбирается в технике и придумывает компьютерные аферы.

Актриса и певица всерьез заинтересовались этой идеей.

Сюжет фильма пообещала придумать сценарист и актриса Исса Рей.

Правда, пока неизвестно, планируется ли использовать заявленный в твите сюжет.

Ожидается, что онлайн-сервис хочет выпустить фильм в 2018 году.