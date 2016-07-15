На Тверской улице есть возможность построить пешеходные мосты – эксперт

Фото: mos.ru

Авторы проекта благоустройства Тверской улицы предусмотрели возможность строительства пешеходных мостов, передает РИА "Новости". Как рассказала директор проектов КБ "Стрелка" Александра Сытникова, в будущем такие надземные переходы могут появиться на улице, но пока что их делать не будут.

Возможность появления надземных переходов была заложена в первоначальном проекте, однако их создание было решено перенести на более поздний срок. По мнению городских властей, строительство мостов для пешеходов преждевременно, в первую очередь из за интенсивного транспортного потока на улице. По словам Сытниковой, водителям нужно дать время привыкнуть к новому ритму Тверской.

Благоустройство Тверской – часть программы "Моя улица". Всего в этом году по ней реконструируют 55 улиц столицы, на которых высадят 2400 новых деревьев и уберут под землю 120 километров кабеля. Помимо этого, произведут реконструкцию фасадов 450 зданий. В проекте учтены пожелания как пешеходов, так и автовладельцев, поэтому пешеходные зоны станут шире и в городе появятся новые парковочные места.

Реализация проекта благоустройства Тверской улицы будет завершена в 2017 году. Здесь отремонтируют фасады 14 домов и установят 80 исторических энергоэффективных фонарей. Так же на Тверскую вернутся и липовые аллеи, вырубленные в 1990 годах. По словам авторов проекта, новые деревья смогут задерживать около 12 тысяч тонн пыли в год.