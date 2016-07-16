Фото: m24.ru/Александр Авилов

Росавиация временно приостановила полеты в Турцию. Регулярное авиасообщение прервано до нормализации обстановки в этой стране, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ограничение на выполнение рейсов будет действовать вплоть до прояснения политической обстановки", – говорится в сообщении ведомства.

Вывоз граждан России из Турции будет проводиться авиакомпаниями каждого из государств.

Ранее сообщалось, что попытка государственного переворота в Турции провалилась. Войска, лояльные президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану разоружили мятежников.

Утром был сбит второй вертолет Вооруженных сил Турции, штурмовавший здание оператора спутникового вещания Turksat. Ранее подразделения армии и полиция, оставшиеся лояльными Эрдогану, вынудили сдаться войска мятежников в Анкаре и Стамбуле.

По предварительным данным, россиян в числе погибших и пострадавших нет. В настоящее время в стране находятся около пяти тысяч туристов.