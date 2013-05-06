Журналистов заставят проходить аттестацию каждые пять лет

В российские театры вернут переаттестацию

Работникам творческих профессий придется проходить переаттестацию каждые пять лет. В Трудовой кодекс внесены поправки, регулирующие труд творческих работников, сообщает телеканал "Москва 24".

Основное изменение, которое предусмотрено законопроектом, - регулирование трудовых отношений между творческими работниками и их работодателями. Отныне работник, с которым заключается бессрочный трудовой договор, должен будет раз в пять лет проходить переаттестацию. Если он отказывается от участия в конкурсе или не подтвердил квалификацию, трудовой договор с ним расторгается, пишет "Российская газета".

Правило не коснется руководителей, беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Работниками творческих профессий являются журналисты, актеры театра, кино, телевидения и т.д.

Закон вступит в силу спустя 6 месяцев после опубликования.