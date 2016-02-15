Форма поиска по сайту

15 февраля 2016, 09:31

Город

Из-за найденного в урне ребенка завели уголовное дело

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Следователи столичного ГСУ СКР завели уголовное дело по факту обнаружения младенца в урне для мусора в ТиНАО, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, рано утром 15 февраля возле подъезда одного из жилых домов на Радужной улице в Троицке местные жители нашли новорожденного младенца. Наряд скорой помощи, госпитализировал ребенка, ему оказывается вся необходимая помощь.

Дело завели по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", устанавливается личность и местонахождение подозреваемой, а также все обстоятельства произошедшего.

