Вход в Третьяковку с Крымской набережной откроется летом

Вход в здание Третьяковской галереи на Крымском Валу с Крымской набережной откроется летом, передает ТАСС со ссылкой на директора музея Зельфиру Трегулову.

"Летом мы планируем открыть вход в Третьяковскую галерею с Крымской набережной. Так он первоначально задумывался авторами проекта, но долгие годы был закрыт. Кроме того, мы собираемся привести в порядок внутренний двор, открыть летнее кафе и кафе внутри здания, и начать менять облик и атмосферу этого подразделения Третьяковской галереи", - пояснила Трегулова.

Зона около музейного комплекса в Лаврушинском переулке также изменится. Новый директор музея отметила, что здание реконструировалось 25 лет назад. "Здание нуждается в реорганизации входной зоны и зоны, выходящей в Лаврушинский переулок. Мы над этим работаем", - добавила она.

Напомним, 25 февраля на фасадах Третьяковской галереи на Крымском валу транслировались проекции картин из собрания музея. Трегулова назвала мероприятие "началом длительного проекта по ребрендингу и реорганизации Крымского Вала".

Зельфира Трегулова стала директором Третьяковской галереи в начале февраля, сменив на этом посту Ирину Лебедеву. Лебедева была уволена "по инициативе работодателя" - Минкульта России.

С 2013 года Трегулова занимала должность гендиректора Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Министерства культуры. 28 января прошла коллегия Минкульта, на которой работа Зельфиры Трегуловой в качестве директора "РОСИЗО" была оценена как эффективная.