У здания Третьяковки на Крымском Валу отремонтируют крышу

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Государственная Третьяковская галерея объявила конкурс на капитальный ремонт кровли здания на Крымском Валу.

Согласно документации, работы должны будут проводиться по будним дням. А всем рабочим нужно будет иметь при себе удостоверения и аттестаты, дающие право на выполнение работ.

Подрядчику предстоит отремонтировать крышу общая площадь которой составляет почти 11 тысяч квадратных метров. При этом кровля представляет собой многослойную конструкцию, составленную из сборных ребристых плит. Максимальная цена контракта составляет более 165 миллионов рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 февраля 2015 года, а сам электронный аукцион состоится 2 марта.

Ранее стало известно, что новый корпус Третьяковской галереи, который возведут в Лаврушинском переулке, займут реставрационные мастерские и депозитарий.

В нынешнем депозитарии, который был построен в Лаврушинском во время реконструкции музейного комплекса в 1980-90-х годах, не было запланировано место под часть коллекции и необходимые реставрационные мастерские.