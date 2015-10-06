Третьяковская галерея создала электронную библиотеку

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Третьяковская галерея создала новое мобильное приложение под названием "Книги Третьяковской галереи", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора по просветительской и издательской деятельности музея Марину Эльзессер.

О новом приложении Эльзессер рассказала на пресс-конференции. "Это киоск, который называется "Книги Третьяковской галереи", где будут доступны для скачивания наши коллекционные брошюры, литературные и научные труды", – сказала она.

По ее словам, электронная библиотека будет пополняться. С помощью этого приложения все желающие также смогут скачать и полную электронную версию каталога, посвященного выставке Валентина Серова.

Кроме того, Эльзессер подчеркнула, что аналогов "Книг Третьяковской галереи" в нашей стране нет.

Ранее m24.ru сообщало, что 7 октября в Третьяковской галерее откроется выставка произведений Валентина Серова. Специально к этой выставке был создан промо-сайт, который рассказывает, что будет представлено посетителям.

Экспозиция продемонстрирует лучшие произведения художника. Его живописные полотна и графические листы разместятся на трех этажах галереи. Все желающие увидят как самые известные картины мастера, в число которых входят "Девочка с персиками" и портрет Иды Рубинштейн, так и те работы, которые долгое время не демонстрировались российскому зрителю – например, портрет Марии Акимовой.

Кроме того, важное место в экспозиции занимает цикл портретов семьи Юсуповых.

Посетители также увидят лучшие пейзажи – окрестности Абрамцева и Домотканова.