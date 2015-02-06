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Культура

6 февраля, 15:28

В Третьяковской галерее открылась выставка автора Дяди Степы

Третьяковская галерея выставки иллюстрации Крымский Вал Ювеналий Коровин

"Афиша": В Третьяковке открылась выставка "Другой Коровин"

В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась выставка "Другой Коровин". Автор работ - художник Ювеналий Коровин, прежде всего известный своими книжными иллюстрациями. На выставке основное место выделено его живописным работам.

Коровин предпочитал повседневные сюжеты, например, люди за столом, читающие книгу или музицирующие. Большая часть картин создавалась в Таруссе, где находилась мастерская художника.

"Нет ощущения, что живопись устарела или что мы не можем войти с ней в контакт. В ней есть свежесть, легкое дыхание", - сообщила заместитель гендиректора Третьяковской галереи Татьяна Карпова.

Благодаря иллюстрациям Ювеналия Коровина советские дети узнали, как выглядит высокий гражданин по прозвищу "Каланча", он же Дядя Степа. Коровин иллюстрировал произведения Гоголя, Маяковского и Маршака.

Выставка продлится до 19 апреля. Вход - от 150 рублей.

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