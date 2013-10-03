Картину Ильи Репина могут убрать из экспозиции Третьяковки

Общественники просят убрать из Третьяковки картину Ильи Репина

Картину русского художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" могут убрать из экспозиции Третьяковской галереи. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

С соответствующей инициативой выступили общественные деятели. По их мнению, произведение живописи не соответствует действительности: Иван Грозный сыновей не убивал.

Обращение уже направлено министру культуры России Владимиру Мединскому и директору Третьяковки.

Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", известная также под названием "Иван Грозный убивает своего сына", была написана в 1883-1885 годах. Она изображает Ивана Грозного, в припадке гнева убившего своего сына царевича Ивана.

Во времена правления императора Александра III произведение искусства было запрещено к показу. Однако по ходатайству художника Алексея Боголюбова, приближенного ко двору, запрет был снят через 3 месяца.

В 1913 году картина сильно пострадала от трех ударов ножом, которые нанес иконописец, старообрядец Абрам Балашов. После происшествия лица изображенных на полотне персонажей пришлось рисовать практически заново.