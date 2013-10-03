Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2013, 14:41

Культура

Картину Ильи Репина могут убрать из экспозиции Третьяковки

Общественники просят убрать из Третьяковки картину Ильи Репина

Картину русского художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" могут убрать из экспозиции Третьяковской галереи. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

С соответствующей инициативой выступили общественные деятели. По их мнению, произведение живописи не соответствует действительности: Иван Грозный сыновей не убивал.

Обращение уже направлено министру культуры России Владимиру Мединскому и директору Третьяковки.

Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", известная также под названием "Иван Грозный убивает своего сына", была написана в 1883-1885 годах. Она изображает Ивана Грозного, в припадке гнева убившего своего сына царевича Ивана.

Во времена правления императора Александра III произведение искусства было запрещено к показу. Однако по ходатайству художника Алексея Боголюбова, приближенного ко двору, запрет был снят через 3 месяца.

В 1913 году картина сильно пострадала от трех ударов ножом, которые нанес иконописец, старообрядец Абрам Балашов. После происшествия лица изображенных на полотне персонажей пришлось рисовать практически заново.

Третьяковская галерея обращения общественные деятели

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика