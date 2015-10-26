"Аэроэкспресс" бесплатно перевезет пассажиров "Трансаэро" на стыковочные рейсы

Фото: m25.ru/Евгения Смолянская

"Аэроэкспресс" будет бесплатно перевозить в любой аэропорт Москвы пассажиров, которые приобрели билеты "Трансаэро", на стыковочные рейсы в другие столичные аэропорты, сообщает "Интерфакс".

Как говорится в сообщении, такой договоренности достигли Министерство транспорта РФ и компания "Аэроэкспресс".

Наполним, Авиакомпания "Трансаэро" с 0.00 26 октября прекратила свое существование – деятельность перевозчика остановлена приказом Росавиации.

"Интервью": Мирослав Бойчук – о закрытии авиакомпании "Трансаэро"

Перевозкой пассажиров будет заниматься "Аэрофлот" и, при необходимости, другие авиакомпании. Билеты на рейсы "Трансаэро" продавались до 15 декабря, и из 1,925 миллиона человек уже перевезено 94,8 процентов, или 1,825 миллиона.

Таким образом, до 15 декабря осталось перевезти 100 тысяч пассажиров. Для дополнительного информирования на сайте "Трансаэро" появилась обновленная версия онлайн-сервиса проверки статуса бронирования.

В форме нужно внести фамилию и имя пассажира (латиницей как в билете), номер рейса без кода UN и дату полета.