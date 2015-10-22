"Трансаэро" отменила 114 рейсов на 23 октября

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиакомпания "Трансаэро" отменила 114 рейсов, запланированных на 23 октября. Об этом сообщает на сайте "Аэрофлота".

Перевозкой пассажиров отмененных рейсов займется "Аэрофлот". Транзитных пассажиров отмененных рейсов доставят в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

Остальные рейсы "Трансаэро", запланированные на 23 октября, "предварительно выполняются по расписанию". "В случае, если рейсы будут отменены, call-центр "Трансаэро" в обязательном порядке произведет оповещение", – говорится в сообщении.

Кроме того, перевозчик запустил сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед. Номер рейса необходимо указывать без кода UN. Информация с планом полетов также будет ежедневно обновляться на сайтах и в официальных аккаунтах в соцсетях "Аэрофлота" и "Трансаэро".

Авиакомпания "Трансаэро" отменила 99 рейсов на 22 октября

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" находится на грани банкротства. Она задолжала около 20 миллиардов рублей аэропортам и топливозаправочным компаниям, а общий долг перевозчика перед банками составляет более 60 миллиардов рублей.

Перевозчик прекратит перелеты по международным и внутренним направлениям после 15 декабря. Пассажирам, купившим билеты на более поздние даты, выплатят полную стоимость перелетов.

В начале сентября "Трансаэро" перешла под операционное управление авиакомпании "Аэрофлот". На данный момент перевезено более 1,7 миллиона клиентов, до 15 декабря осталось перевезти 240 тысяч пассажиров "Трансаэро".

Ранее сообщалось, что генеральный директор компании S7 Владислав Филев приобрел "не менее 51 процента акций" "Трансаэро" у Александра Плешакова. Однако Минтранс не подтвердил покупку акций "Трансаэро" авиакомпанией S7.