Создание новой авиакомпании на базе "Трансаэро" пока невозможно – эксперт

Кредиторы "Трансаэро" хотят перезапустить авиакомпанию

Кредиторы разорившейся "Трансаэро" рассматривают возможность перезапуска или создания новой авиакомпании. Практика таких банкротств по всему миру показывает, что перезапуск компании и реструктуризация кредитов является практически единственным шансом для кредиторов вернуть свои деньги. Своим мнением об этой инициативе в эфире радиостанции "Москва FM" поделился главный редактор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"Пока нет никаких предпосылок к запуску новой авиакомпании на базе "Трансаэро". Кроме того, между кредиторами нет согласия по поводу конвертации долга компании в акции. На данный момент практически весь флот возвращен лизинговым авиакомпаниям, а большая часть сотрудников трудоустроена в других фирмах. То есть кроме имени у этого юридического лица почти ничего не осталось", – объяснил Пантелеев.

По мнению эксперта, часть кредиторов "Трансаэро" уже сформировали резервы под эту задолженность, понимают, что вероятность ее возвращения очень мала, а вкладывать новые средства для этого не слишком целесообразно.

Ранее сообщалось, что сокращенные в марте этого года сотрудники "Трансаэро" не получили зарплату и компенсации.

По словам председателя профсоюза работников авиакомпании Дмитрия Савишина, у "Трансаэро" есть долги перед сотрудниками, но это касается только тех, кто не трудоустроился в течении двух месяцев и предоставил документы из трудовой инспекции. Кроме того, в компании вышло распоряжение, что сотрудники могут получить зарплату и компенсации имуществом компании – оргтехникой, мебелью и автомобилями.

26 октября 2015 года Росавиация аннулировала лицензию "Трансаэро" в связи с ее финансовой несостоятельностью. К тому моменту у компании было порядка 250 миллиардов рублей долга перед Сбербанком, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанком, Московским кредитным банком, Новикомбанком, банком "Открытие", МФК и другими. Авиакомпанию признали банкротом.

У "Трансаэро" было 156 рейсов по различным международным направлениям. 56 маршрутов передали "Аэрофлоту" еще в октябре 2015 года, остальные распределили между другими авиакомпаниями. Так же поступили и внутренними рейсами.