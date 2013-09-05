Главным тренером московского "Торпедо" назначен Александр Бородюк

Александр Бородюк. Фото: ИТАР-ТАСС

Новым главным тренером футбольного клуба "Торпедо" назначен Александр Бородюк. Контракт со специалистом заключен до 31 мая будущего года.

Бывший тренер сборной России по футболу сменил на этом посту Николая Савичева, который останется в тренерском штабе московского клуба, сообщает официальный сайт "Торпедо".

Бородюк более десяти лет был старшим тренером сборной России по футболу. В июне этого года он занял в "Торпедо" должность спортивного директора.

Отметим, что в настоящий момент "Торпедо" идет на 16-м месте в Футбольной национальной лиге, одержав две победы в 10 матчах.