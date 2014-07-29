Толкинисты всех стран, объединяйтесь: кто изучает книги Профессора

Официальная группа фильма "Властелин колец" в Фэйсбуке

Кто такие настоящие "толкинисты", так ли они похожи на хрестоматийный образ "студента с мечом, скачущего по лесу"? Об истории посвященных Толкину обществ в связи с 60-летием выхода первого тома "Властелина колец" рассказывает Алексей Байков.

В преддверии очередной годовщины выхода в свет первого тома "Властелина Колец" возникла идея написать колонку о толкинистах, но одна закравшаяся в голову мысль остановила уже занесенную над клавиатурой руку. Ведь если задать любому отдельно взятому гражданину вопрос "кто такие толкинисты", то он, почти не задумываясь, ответит что-то вроде "ну вот эти чудики, которые в плащи наряжаются и с палками друг за другом по лесу бегают, я по телевизору видел" и попадет пальцем в небо. Существуют же, например, "пушкинисты" – и мы совершенно точно знаем, что они не наряжаются в цилиндры и плащи-крылатки и не бегают друг за другом с дуэльными "лепажами". А вот толкинисты по какой-то неведомой причине у нас ассоциируются исключительно с "маханием палками".

Окей, давайте сперва наведем порядок с терминологией. То, о чем вы подумали, во всех остальных странах мира называется LARPG ("Ролевые игры живого действия"), а их участники по-русски называются "ролевиками". Как видите – ничего имеющего отношения к Толкину. В "толкинистов" отечественные ролевики превратились в основном из-за того, что первая, еще советская, ролевая игра была сделана по мотивам произведений Толкина и называлась "Хоббитские игрища". Вообще-то ролевую игру можно провести хоть по "Властелину колец", хоть по "Шерлоку Холмсу", хоть по "Преступлению и наказанию" – был бы сюжет.

Официальная группа фильма "Властелин колец" в Фэйсбуке

А кто же тогда такие "толкинисты"? Существует такое понятие как "фэндом" – "неформальное (как правило) субкультурное сообщество, участники которого объединены единым интересом, связанным с произведениями искусства — пристрастием к определённому фильму, книге, сериалу и т.д." (из Википедии). На самом деле, это слово носит такой несерьезный оттенок только из-за того, что впервые его начали употреблять в отношении любителей фантастики, а так, строго говоря, вышеупомянутые пушкинисты, а также какой-нибудь клуб любителей творчества Тарковского или прерафаэлитов – это тоже "фэндом".

Как фэндом соотносится с привычными нам "толкинистами"? Примерно так же, как с велосипедистами или с любителями орхидей, то есть по-разному. Участник фэндома может на зубок знать историю Средиземья, свободно говорить и писать по-эльфийски, но при этом не ездить на ролевые игры и даже относиться к ролевикам с некоторой долей снобизма. И наоборот – среди ролевиков немало тех, кто книг Толкина вовсе не читал и даже фильм не смотрел.

Верхушку фэндома, как правило, составляют вполне серьезные люди, занятые исследованием творчества или биографии любимого автора, зачастую на профессиональной основе. Толкин в этом отношении просто кладезь, благо был он по основной специальности профессором филологии. Основателем целого направления в литературе он стал ради реконструкции англосаксонского эпоса и создания искусственных языков Средиземья. "В основе лежит создание языков, скорее, "истории" были придуманы, чтобы создать мир для языков, а не наоборот" - писал он. Так или иначе, но по книгам Толкина на филологических факультетах всех университетов мира ежегодно защищаются десятки дипломов и диссертаций, и хватит еще поколениям исследователей на многие годы вперед.

Фото: ИТАР-ТАСС

Чуть ниже в иерархии фэндома стоят "собственные" писатели – авторы литературных продолжений, "альтернативы" и "фанфиков". В России наиболее известны Ник Перумов ("Кольцо тьмы"), Наталья Некрасова и Наталья Васильева ("Черная книга Арды") и Кирилл Еськов ("Последний кольценосец"). Но это те, кому повезло выйти на бумаге, что же касается фанфиков - то большинство из них так и остаются в рамках "сетевой литературы". Следует отметить, что каждое более или менее успешное произведение в таком жанре вызывает бурные споры как внутри фэндома, так и за его пределами, например в свое время отношения между толкинистами-"ортодоксами" и поклонниками Перумова весьма напоминали суннитско-шиитские разборки в исламском мире, правда, без терактов и стрельбы. Ходил даже анекдот о неких начитанных питерских милиционерах, посадивших группу "перумистов" в "обезьянник" за то, что "этот ваш писака извратил Профессора!"

Еще на ступеньку ниже находятся люди, работающие уже для "внутреннего круга": всевозможные модельеры тематической одежды, исполнители авторской песни, фотографы, изготовители атрибутики, "знатоки по всем вопросам", переводчики с русского на синдарин и обратно, ну и просто люди, которым все это интересно. Не так давно с подачи японцев стремление к наиболее правдоподобному превращению себя в любимого персонажа получило, наконец, собственное имя – косплей. Опять-таки не следует смешивать это занятие с изготовлением костюма для ролевых игр. В LARPG костюм играет примерно такую же роль, как в театре, – помогает как можно лучше войти в образ и начать действовать как настоящий эльф, гном или орк. У косплейщиков созданием образа и позированием в таком виде перед фотокамерой, как правило, все и заканчивается.

А теперь давайте посмотрим на то, как живут толкинисты разных стран мира. Те самые, которые не "бегают с палками".

В Оксфорде

Казалось бы, уж вот где толкиеновская жизнь должна бить ключом. "Здесь каждый камень Профессора знает". Для истинного толкиниста Оксфорд – все равно что для пушкиниста Михайловское, а для битломана – Ливерпуль. И, разумеется, о членах "Оксфордского Толкиновского общества" ходят слухи самые невероятные – что принимают туда только тех, кто свободно владеет всеми эльфийскими языками, а заодно и Темным наречием, что каждый из его членов способен воспроизвести все основные события "Сильмариллиона" буквально поминутно и никогда не ошибется в родословной каждого из королей нолдор, и что на двери их любимого паба висит портрет Питера Джексона, который там используют в качестве мишени для дартса и для тренировки в стрельбе из эльфийских луков.

Официальная группа фильма "Властелин колец" в Фэйсбуке

На самом деле, все гораздо скромнее и тише. В Оксфорде существует несколько сотен студенческих кружков, обществ и комитетов, и местное "Толкиновское общество" - всего лишь один из них. В таком же кружке, к слову сказать, в свое время состоял и сам Профессор вместе со своим сыном Кристофером. От ставших уже легендой "Инклингов", собиравшихся в пабе "Орел и дитя" в 1930-60-х гг прошлого века, можно сказать, пошла вся современная фэнтези и добрая треть нынешней фантастики. Именно на их заседаниях впервые были представлены на суд весьма взыскательной оксфордской литературной общественности главы из "Властелина Колец" и "Хроник Нарнии" Льюиса. В общем, "поклонимся великим тем годам".

В нынешнем оксфордском "Толкиновском обществе" состоит около 40 человек, но число активных членов не превышает 15-17. Последнее неудивительно – как правило, выяснив расписание лекций и семинаров, новоиспеченный британский первокурсник тут же бежит смотреть списки студенческих клубов и записывается сразу в несколько, по принципу "кружок по фото и петь охота". Потом он осознает что, в конце-то концов, надо же когда-то и учиться, а еще надо бегать по девушкам и пить пиво в корпоративных пабах, и от всех его "увлечений" остается что-то одно. Например, академическая гребля, тот же кружок по фото, ну или Толкиновское общество.

Кстати оксфордское Общество – вовсе не самостоятельная структура, а является "смиалом" (региональным отделением) большого Британского Толкиновского общества. Да и основано оно было относительно недавно – в 1990 году.

Чем они там занимаются? Каждую неделю члены Общества собираются в одной из аудиторий колледжа "Крайст-Черч" и обсуждают любимого автора. Иногда проводят викторины в стиле нашего "Брейн-ринга", но по произведениям Толкина, иногда устраивают небольшие "кабинетные" ролевые игры, больше похожие на наши школьные "капустники" пионерских времен на сюжеты типа "суд над Сауроном". Раз в триместр на заседания Общества приезжают с докладами серьезные литературоведы и толкиноведы мирового уровня. Например, в начале 90-х там частенько вещал с кафедры Томас Шиппи – автор книги "Дорога в Средьземелье" (это примерно как "Пушкин" Лотмана для толкинистов). Раз в год члены Общества устраивают тематический костюмированный бал с фейерверком, еще они регулярно водят для желающих за посильную плату экскурсии "по толкиновским местам" Оксфорда и выпускают свой журнал "Мирувор". К творчеству Питера Джексона относятся спокойно и периодически устраивают заседания, посвященные обсуждению его фильмов.

Официальная группа фильма "Властелин колец" в Фэйсбуке

Но зато члены Оксфордского Толкиновского общества – это, можно сказать, самые востребованные толкинисты, если не в мире, то уж точно в Британии. Любая интересная "толкиновская" новость, попадающая в СМИ, как правило, требует экспертного комментария. Вышел ли очередной фильм Джексона, новая компьютерная игра или просто требуется компетентная "говорящая голова" на очередное телевизионное ток-шоу, посвященное Толкину, – во всех этих случаях журналисты первым делом звонят именно в Оксфорд.



Но раз в год все меняется…

Оксонмут

Оксфордский "Оксонмут" можно без тени преувеличения назвать главным толкинистским событием в мире. Как минимум - по количеству ежегодно принимающих в нем участие VIPов: сын Толкина Кристофер Оксонмуты игнорирует, но зато в списках членов оргкомитета всегда стоит имя дочери Профессора Присциллы Толкин. Ну и конечно же, ежегодно приезжают Томас Шиппи, биограф Толкина Джон Гарт, самый известный толкиновед из Израиля Дэвид Даган и автор лучших (по мнению многих, включая и самого Толкина) иллюстраций к "Властелину", "Сильмариллиону" и "Хоббиту" Тэд Насмит. А кроме них – делегаты от всех "смиалов" Британского Толкиновского общества и представители организаций толкинистов и любителей фэнтези со всех стран мира.

Оксонмут назначается каждый год на одну из трех дат: день рождения Фродо, день рождения Бильбо или день смерти самого Толкина. Удивительно, но в середине 70-х, когда проводились самые первые встречи, никакой программы еще не было, разрозненные группы друзей и единомышленников просто шатались по всему Оксфорду, дули эль в наиболее знаменитых пабах, признавались друг другу в любви к книгам Толкина и отчаянно искали, чем же им еще заняться. Но это в прошлом.

Сегодня программа среднестатистического Оксонмута выглядит так: первый день – экскурсия по Оксфорду для желающих с посещением дома Толкина на Нортмур-роад, его любимых колледжей, Золотого и Серебряного древ в университетском парке, и заканчивается все, конечно же, непременной кружкой эля в пабе "Орел и дитя". После экскурсии начинаются доклады на самые разные темы от "Значение христианского календаря в книгах Толкина" или "Письмо и связанные с ним технологии во "Властелине колец" и до "Эксплуатации образов из фильмов Питера Джексона в эротическом кино и порноиндустрии". Как минимум два-три доклада обязательно привозят российские толкинисты, что не может не вселять некоторую гордость.

Те, кто устал от сидения на докладах, могут отправиться к аниматорам в костюмах эльфов и хоббитов. Те готовы научить всех желающих английским и средиземским народным танцам, а заезжие ролевики и реконструкторы радуют глаз постановочными боями. На второй день оргкомитет устраивает викторины и дискуссии, вечером – торжественный бал-маскарад, концерты, спектакли и выставки, ну а кроме того – конечно же, ярмарка и аукцион. За некоторые лоты любой истинный толкинист продаст душу, не задумываясь о последствиях. Какое-нибудь "прижизненное издание "Властелина Колец" с автографом автора" там считается расхожим товаром и не котируется, а вот за книги из библиотеки самого Профессора со сделанными его рукой пометками на полях покупатели готовы выложить сотни и даже тысячи фунтов стерлингов.

Официальная группа фильма "Властелин колец" в Фэйсбуке

И наконец на третий день происходит закрытие – знаменитая церемония Enyalie, участники которой собираются на могиле Толкина в Вулверкоте, читают вслух одну из глав "Властелина Колец", затем хором, взявшись за руки поют эльфийскую поминальную песнь "Namarie":

Ах! Золотом облетают листья под ветром

годы, бессчетные как крылья деревьев!

Долгие годы прошли, как быстрые глотки

Сладкого меда в величавых залах

за гранью Запада, под синими сводами Варды

где трепещут звезды

от звуков ее песни, песни священной королевы.

И разъезжаются по домам, чтобы с нетерпением ждать того дня, когда оргкомитет объявит о созыве следующего Оксонмута.

И в доброй-старой Англии

Британское Толкиновское общество образовалось в 1969 году, как раз в то время, когда на каждом американском заборе еще было написано "Гэндальфа - в президенты!". К тому моменту англичане уже 15 лет как спокойно себе читали "Властелина колец" и никакого ажиотажа вокруг него не устраивали, пока Толкин не вернулся к ним из США "бумерангом" как часть культурно-идейного багажа движения хиппи. Итак, в 1969 году писательница Вера Чэмпмен (между прочим, уже к тому моменту состоявшая в организации друидов, а заодно и в масонской ложе) разместила в литературно-публицистическом еженедельнике "Нью Стейтсмен" (примерный аналог советской "Литгазеты") объявление с предложением всем, кто интересуется книгами Толкина и его биографией, обращаться к ней по указанному ниже адресу. Дата публикации этого объявления считается днем основания Британского Толкиновского общества, а Вера Чемпмэн с тех пор и навечно была занесена в его списки под именем Белладонны Тук (имя матери Бильбо). А первым Президентом общества стал сам Джон Рональд Руэл Толкин. С 1978 года это звание было закреплено за ним посмертно.

Ныне БТО – серьезная и разветвленная организация, имеющая свои "смиалы" во многих английских городах. Самым крупным традиционно считается лондонский "Смиал Северного Фартинга". При этом, несмотря на широкий размах и то, что в нем состоят все ныне живущие родственники Толкина, кроме Кристофера, в списках Общества числится не более 1000 британцев. Возраст участника Толкиновского общества колеблется от 15 до 90 лет, средний находится где-то между 20 и 30 годами. Два раза в месяц Общество издает бюллетень "Амон Хен" и раз в год – журнал "Мэллорн". До начала 2000-х у них также выходил лингвистический бюллетень "Кветтар", ныне прекративший свое существование.

Помимо уже описанного выше Оксонмута, не менее важным мероприятием БТО является Семинар – вполне серьезная, безо всяких там костюмированных игрищ, научная конференция, посвященная различным аспектам творчества Толкина, староанглийской филологии и лингвистике. Проводится ежегодно и в разных городах. Кроме того, проводится ЕОС (Ежегодное Общее Собрание), на котором члены Общества делят власть и назначают оргкомитеты на Оксонмут и Семинар. Для всех прочих это мероприятие интересно в основном своим торжественным обедом, который открывается речью либо одного из потомков Толкина, либо кого-нибудь из великих толкинистов уровня Томаса Шиппи.



В США

Несмотря на то что американцы могут по праву гордиться тем, что культ Толкина зародился именно у них, отдельного Толкиновского общества там нет. Точнее, оно когда-то было, но в 1972 году его поглотило огромное Мифопоэтическое Общество, занимавшееся наследием всех "Инклингов" (то есть Толкина, Льюиса и Чарльза Уильямса), а также прочим фэнтези и древней мифологией. С тех пор именно эта организация и объединяет всех американских толкинистов.

"Специальный репортаж": дети в семьях "ролевиков" и "реконструкторов"

Главным событием в жизни Общества является, конечно же, Мифкон – конвент, на котором вручается самая престижная в мировой фантастике и фэнтези "Мифопоэтическая премия". Всего в ней 4 номинации: 1. Мифопоэтическая премия за произведение для взрослых (вручается за лучший роман, книжный сериал или сборник, продолжающий традиции "Инклингов"); 2. Мифопоэтическая премия за произведение для детей и подростков (за то же самое, в последние годы ее лауреатом чаще всего становилась Джоан Роулинг); 3. Исследование творчества "Инклингов" и 4. Мифопоэтическая премия за исследование мифологии и фэнтези. Кроме того, с 2010 года дополнительно вручается "Премия Алексея Кондратьева" - за лучший студенческий доклад, прочитанный на самом Мифконе.



В Испании

Испанское общество Толкина (STE) – одно из самых молодых в Европе, его создали только в 1991 году к столетию со дня рождения Профессора. Изначально в нем состояло всего лишь несколько человек, а первые поступившие на его банковский счет годовые членские взносы составили могучую сумму в 15 долларов. С тех пор STE активно росло и расширялось, копируя британскую структуру, и на сегодняшний день в его составе числится уже почти два десятка "смиалов". Руководящий комитет Общества по старой испанской традиции называется "хунтой", а во главе ее стоит Президент STE. В 1994 году был проведен первый Эстелькон, с тех пор этот съезд стал ежегодным. Кроме того, весьма представительная делегация STE каждый год принимает участие в главном испанском конвенте любителей фантастики "Испакон". Издает общество и собственный журнал "Эстель", правда, крайне нерегулярно.

Наблюдавшие все это вблизи граждане РФ в своих воспоминаниях пеняли испанским толкинистам на их весьма вялую креативность – исследований не ведут, песен не сочиняют, стихов не пишут и даже в костюмы гномов и эльфов не переодеваются, боясь разгона своих мероприятий полицией. При этом, в отличие от многих других организаций толкинистов, STE тесно связано с испанским ролевым движением и зачастую само выступает организатором небольших игр на несколько десятков человек . В целом и толкинизм, и ролевое движение в Испании до сих пор находятся в зачаточном состоянии.



И, наконец, в России

Советский фэндом возник достаточно давно - на пике эйфории от космических побед началось массовое увлечение фантастикой и появились первые КЛФ (Клубы любителей фантастики), создававшиеся, как правило, при вузах. Тогда же шарики и ролики большой цензурной машины неожиданно выдали сбой, и под видом детской сказки на русском языке вышел первый том "Властелина Колец" в "переводе-пересказе" З. Бобырь, урезанный примерно на треть, под названием "Повесть о кольце". Все остальное ходило уже в самиздате, причем, согласно канонической легенде, в работе над переводом участвовал Борис Гребенщиков. Затем в 1976 году вышел "Хоббит" в весьма приличном переводе Н. Рахмановой, а в 1985 году "Лентелефильм" даже осчастливил еще толком не оформившихся советских толкинистов телеспектаклем "Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, хоббита, через дикий край, чёрный лес, за туманные горы. Туда и обратно" с Михаилом Даниловым в роли Бильбо.

Таким образом, толкинизм зарождался у нас примерно так же, как и в США: самиздатовские переводы ВК ходили в основном в среде хиппи и диссидентствующей гуманитарной интеллигенции наряду с тогдашним аналогом Паоло Коэльо – Ричардом Бахом. В КЛФах Толкина тоже с удовольствием прочитали, и кто-то даже стал его поклонником, но в основном на его произведения там смотрели как на один из образцов новомодного жанра фэнтези и вовсе не делали из них культа.

Фото: ИТАР-ТАСС

Все изменилось на рубеже последнего советского и первого постсоветского десятилетий. Во-первых, в 90-м году, как уже было сказано выше, была проведена первая ролевая игра по произведениям Толкина, во-вторых, в 1991 г. вышел первый "официальный" полный перевод "Властелина Колец" на русский язык. Не счесть тех проклятий, которыми сегодняшние толкинисты осыпают Н. Григорьеву, В. Грушевского и их знаменитый "кирпич", но сделать уже ничего нельзя – большинство поконников Толкина впервые прочитали роман именно в этом переводе. О главной особенности григорьевского "кирпича" в свое время исчерпывающе высказался один из известных деятелей московского ролевого движения, кореевед Константин Асмолов: "Благодаря ему Толкин стал восприниматься как автор своего рода Священного Писания, а некоторые моменты развития толкинизма в России стали напоминать рождение новой религии".

Отчасти из-за этого, отчасти благодаря "богемному" характеру увлечения книгами Толкина в советский период, разделение на фэндом и движение LARPG у нас так до конца и не оформилось. Фактически "толкинисты" после 1991 года ушли из КЛФов, но "к себе домой" так и не пришли, оставшись частью "ролевой" тусовки. Например, в 1991 году был проведен Глипкон – "Первая Всесоюзная конвенция, посвященная фэнтези и творчеству Дж. Р. Р. Толкиена", основной задачей которой стала… подготовка к грядущим "Хоббитским Игрищам". Далее все пошло по той же накатанной колее, хотя свой конвент (Вескон) у российских толкинистов все-таки появился.

О многом говорит и тот факт, что Российское Толкиновское общество с тех пор так и не возникло, не было даже попыток его создать, и в итоге за весь "научный толкинизм" у нас до сих пор отвечает локальное Толкиновское Общество СПб. Аналогичный московский проект – "Тол Химринг" – не подает ни малейших признаков жизни с 2006 года.

Нет, конечно, толкинисты пытались выделить себя хотя бы на уровне рефлексии. Например, в конце 90-х была попытка ввести внутри тусовки в оборот термин "высокие толкинисты" по аналогии с "высшими" эльфами. Не помогло. В глазах общества и, прежде всего, в своих собственных, российские толкинисты так и остались теми, кто "бегает по лесу с палками". Можно защитить хоть сотню диссертаций по Толкину в лучших университетах страны, поразить глубиной своего доклада хоть самого Томаса Шиппи на очередном Оксонмуте – ничего уже не изменишь. Назвав себя "толкинистом", можно на всю жизнь получить клеймо несерьезного человека, если не городского сумасшедшего. А "ролевые игры" в массовом сознании почему-то оказались накрепко связаны именно с сексом, ну или в крайнем случае с компьютерными MMORPG, а вовсе не с почтенным хобби, существующим уже несколько десятков лет, причем в самых разных видах . Такие вот особенности языка.

Автор благодарит сайты "Арда на Куличках" и "Лаборатория фантастики" за размещенные там полезные статьи и материалы.

Алексей Байков