Кит Ричардс из Rolling Stones выпустит новый сольный альбом

Фото: keithrichards.com

Впервые за 20 лет гитарист легендарной британской рок-группы Rolling Stones Кит Ричардс выпускает новый альбом, который станет третьим в сольной карьере музыканта.



Последний альбом Main Offender вышел в 1992 году между The Rolling Stones' Steel Wheels и Voodoo Lounge – альбомами, записанными совместно с Миком Джаггером.

Согласно информации на официальном сайте музыканта, альбом под названием Crosseyed Heart поступит в продажу 18 сентября. Первую композицию можно будет услышать уже 17 июля. Ей станет трек под названием Trouble. Весь альбом, по выражению самого музыканта, "отражает все то, что он он делал последние 23 года. Это будут пять путешествий по регги, року, кантри и блюзу."