Пол Маккартни и Ринго Старр запишут совместный альбом

Фото: twitter.com/ringostarrmusic

Двое экс-участников легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр впервые за семь лет появились вместе в студии звукозаписи, расположенной в доме у последнего. Свидетельствующие об этом снимки опубликованы в официальном Twitter Ринго Старра.

Судя по записям в микроблоге бывшего барабанщика The Beatles, Маккартни приехал в студию, чтобы принять участие в записи нового альбома друга.

"Спасибо за то, что пришел и сыграл потрясающий бас. Я люблю тебя, дружище. Мир и любовь", – такой подписью Старр сопроводил снимок, на котором они с Маккартни обнимают друг друга за плечи.

And look out Joe W. came out to play what a day I'm having peace and love. 😎✌️🌟💖😇🤣☯🎶☮ pic.twitter.com/8xQt2j5OLn — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 20 февраля 2017 г.

[/html]Другое опубликованное Старром фото изображает двоих экс-битлов в компании Джо Уолша, знаменитого американского гитариста и композитора, экс-участника группы Eagles. "И посмотрите на Джо У., который пришел поиграть. Что за день у меня был сегодня!" – прокомментировал фото Старр.

Последний раз Маккартни и Старр собирались вместе во время записи альбома Старра Y Not (2010). Маккартни исполнял отдельные вокальные партии и играл на бас-гитаре.