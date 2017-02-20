Форма поиска по сайту

20 февраля 2017, 16:27

Пол Маккартни и Ринго Старр запишут совместный альбом

Фото: twitter.com/ringostarrmusic

Двое экс-участников легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр впервые за семь лет появились вместе в студии звукозаписи, расположенной в доме у последнего. Свидетельствующие об этом снимки опубликованы в официальном Twitter Ринго Старра.

Судя по записям в микроблоге бывшего барабанщика The Beatles, Маккартни приехал в студию, чтобы принять участие в записи нового альбома друга.

"Спасибо за то, что пришел и сыграл потрясающий бас. Я люблю тебя, дружище. Мир и любовь", – такой подписью Старр сопроводил снимок, на котором они с Маккартни обнимают друг друга за плечи.

[/html]Другое опубликованное Старром фото изображает двоих экс-битлов в компании Джо Уолша, знаменитого американского гитариста и композитора, экс-участника группы Eagles. "И посмотрите на Джо У., который пришел поиграть. Что за день у меня был сегодня!" – прокомментировал фото Старр.

Последний раз Маккартни и Старр собирались вместе во время записи альбома Старра Y Not (2010). Маккартни исполнял отдельные вокальные партии и играл на бас-гитаре.

Группа The Beatles распалась в 1970 году. После этого все четверо музыкантов – Джон Леннон, Пол Маккарти, Джордж Харрисон и Ринго Старр начали сольные карьеры. В настоящий момент Маккартни и Старр – единственные оставшиеся в живых участники легендарной группы.

