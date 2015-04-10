Кабинет Любимова в театре на Таганке планируют превратить в мемориальную зону

Юрий Любимов. Фото: ТАСС/Великжанин Виктор
Кабинет Юрия Любимова в театре на Таганке планируют превратить в мемориальную зону к 2017 году. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на директора театра Ирину Апексимову.
"С кабинетом Юрия Петровича в театре, скорее всего, будет некая консервация этих исторических стен, это будет все отреставрировано железно. Будем всеми силами стараться к столетию Ю.Любимова, к 2017 г. привести эту мемориальную зону в достойное состояние для того, чтобы это возможно было, если еще не весь театр, то хотя бы эту часть театра можно было открыть для людей, для его посещения", - заявила Апексимова.
Работать над созданием мемориальной зоны планируется вместе с культурным фондом Юрия Любимова.
В 1936 году артист перевелся в Театральное училище имени Щукина при театре Вахтангова. Спустя 10 лет Любимова приняли в труппу театра Вахтангова. Режиссерским дебютом Юрия Петровича стал спектакль "Много ли человеку надо" по пьесе Галича.
В общей сложности театральной деятельности Любимов посвятил более 80 лет своей жизни. Скончался Юрий Любимов в октябре 2014 года.