Кабинет Любимова в театре на Таганке планируют превратить в мемориальную зону

Кабинет Юрия Любимова в театре на Таганке планируют превратить в мемориальную зону к 2017 году. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на директора театра Ирину Апексимову.

"С кабинетом Юрия Петровича в театре, скорее всего, будет некая консервация этих исторических стен, это будет все отреставрировано железно. Будем всеми силами стараться к столетию Ю.Любимова, к 2017 г. привести эту мемориальную зону в достойное состояние для того, чтобы это возможно было, если еще не весь театр, то хотя бы эту часть театра можно было открыть для людей, для его посещения", - заявила Апексимова.

Работать над созданием мемориальной зоны планируется вместе с культурным фондом Юрия Любимова.