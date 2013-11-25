Темой финала конкурса "Краса России" станет Олимпиада в Сочи

В понедельник в Москве пройдет финал конкурса "Краса России-2013"

25 ноября в театре "Россия" пройдет финал 19-го Национального фестиваля красоты и талантов "Краса России-2013". В нем примут участие 52 девушки, каждая из которых исполнит творческий номер - танцевальный, музыкальный или оригинального жанра. Победительнице конкурса вручат корону из серебра с позолотой.

Мероприятие пройдет под девизом "Россия – любовь моя". На шоу покажут четыре стороны света: север, юг, запад и восток. Тема дефиле в купальниках - Олимпиада в Сочи.

Собранные во время шоу средства организаторы направят в детские дома и больницы.