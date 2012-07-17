Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Бизнес

17 июля 2012, 17:34

ЦТК приобрела контрольный пакет телекомпании "Московия"

ТВ акции бизнес ФАС

Фото: ИТАР-ТАСС

Подконтрольное правительству Москвы ОАО "Центральная топливная компания" (ЦТК) приобрело 56 процентов акций ОАО "Телерадиовещательная компания "Московия" ("3-й канал"), передает "Интерфакс". Ранее этот пакет принадлежал АФК "Система".

Сделка была закрыта 13 июля, подробности не сообщаются. 5 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ЦТК приобрести 100% "Московии".

ТРВК "Московия" управляет "3-м каналом", который выходит в эфир в Московском регионе на третьей метровой частоте несколько раз в сутки. Помимо АФК "Система", акционерами "Московии" по состоянию на 30 июня являлись ЗАО "Алтима" и ЗАО "Собственник" - по 22% акций телекомпании у каждого.

Напомним, АФК "Система" приобрела контрольный пакет акций телеканала "Московия" у ЗАО "Квирин" в прошлом году. Тогда же сообщалось, что АФК проявляет интерес к покупке доли в телеканале "ТВ-Центр", который вещает на одной частоте с "Московией".

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать