ЦТК приобрела контрольный пакет телекомпании "Московия"

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Подконтрольное правительству Москвы ОАО "Центральная топливная компания" (ЦТК) приобрело 56 процентов акций ОАО "Телерадиовещательная компания "Московия" ("3-й канал"), передает "Интерфакс". Ранее этот пакет принадлежал АФК "Система".

Сделка была закрыта 13 июля, подробности не сообщаются. 5 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ЦТК приобрести 100% "Московии".

ТРВК "Московия" управляет "3-м каналом", который выходит в эфир в Московском регионе на третьей метровой частоте несколько раз в сутки. Помимо АФК "Система", акционерами "Московии" по состоянию на 30 июня являлись ЗАО "Алтима" и ЗАО "Собственник" - по 22% акций телекомпании у каждого.

Напомним, АФК "Система" приобрела контрольный пакет акций телеканала "Московия" у ЗАО "Квирин" в прошлом году. Тогда же сообщалось, что АФК проявляет интерес к покупке доли в телеканале "ТВ-Центр", который вещает на одной частоте с "Московией".