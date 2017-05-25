Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 15:15

Стартовал фестиваль документального кино Beat Film

Фото: кадр из фильма "Все эти бессонные ночи"/YouTube/Zurich Film Festival

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival стартует 25 мая. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе фестиваля.

В программе 35 полнометражных фильмов с участием Дэвида Боуи, Игги Попа, Кейт Бланшетт, Мишеля Уэльбека, Рикардо Виллалобоса, Леонарда Коэна, групп Major Lazer и Laibach.

Фильмом открытия станет картина польского режиссера Михала Марчака "Все эти бессонные ночи".
Показ пройдет в институте "Стрелка".

Эта лента стала сенсацией последнего кинофестиваля в Санденсе. Главные герои – двадцатилетние молодые люди. Их дни и ночи наполняют бары, рейвы, квартирники и опен-эйры. А в перерывах между всем этим безудержным весельем приходит боль взросления и осознание собственной жизни.

Фестиваль продлится до 4 июня. Полную программу Beat Film Festival 2017 можно найти на официальном сайте.

Beat Film Festival – это десятки полнометражных фильмов об актуальных явлениях из мира музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, спорта и новых технологий.
Фестиваль был основан Кириллом Сорокиным и Аленой Бочаровой в 2010 году и проходит ежегодно в конце мая – начале июня в Москве.
