Стартовал фестиваль документального кино Beat Film

Фото: кадр из фильма "Все эти бессонные ночи"/YouTube/Zurich Film Festival

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival стартует 25 мая. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе фестиваля.

В программе 35 полнометражных фильмов с участием Дэвида Боуи, Игги Попа, Кейт Бланшетт, Мишеля Уэльбека, Рикардо Виллалобоса, Леонарда Коэна, групп Major Lazer и Laibach.

Фильмом открытия станет картина польского режиссера Михала Марчака "Все эти бессонные ночи".

Показ пройдет в институте "Стрелка".

Эта лента стала сенсацией последнего кинофестиваля в Санденсе. Главные герои – двадцатилетние молодые люди. Их дни и ночи наполняют бары, рейвы, квартирники и опен-эйры. А в перерывах между всем этим безудержным весельем приходит боль взросления и осознание собственной жизни.

Фестиваль продлится до 4 июня. Полную программу Beat Film Festival 2017 можно найти на официальном сайте.